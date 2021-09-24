Общество

Псковские випы и их вторые половинки в соцсетях

Выборы закончились, казалось бы, в соцсетях у псковских випов должно было появиться больше обычной жизни и меньше пропаганды. Но не тут-то было. Еще пару недель политики будут отрабатывать полученные голоса, благодарить избирателей или, наоборот, сокрушаться насчет плохих результатов. Сегодня предлагаю отвлечься от политики и посмотреть, насколько открыто псковские випы делятся своей личной жизнью в социальных сетях.

Вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко недавно отметил с супругой серебряную свадьбу. И даже приоткрыл завесу тайны знакомства с будущей женой. Оказывается, знакомы они были гораздо раньше.

Фото из соцсетей Виктора Остренко

«Ровно 25 лет назад состоялось рождение нашей семьи. Мы знакомы были с первого класса, но родными друг другу стали спустя годы. Радости и горести, мечты и разочарования, взлеты и падения насыщали нашу жизнь. Настоящую жизнь! Каждый день из этих 25 лет…» - рассказал политик в своем Instagram.

В социальных сетях легко можно найти фотографии со свадьбы депутата Псковского областного Собрания Льва Шлосберга. Совсем недавно, 15 сентября, они с женой отметили очередную годовщину. Супруги праздновали фаянсовую свадьбу – 9 лет с момента вступления в брак.

Фото из соцсетей Льва Шлосберга

Есть среди псковских чиновников и молодые браки. Например, начальник отдела потребительного рынка и услуг администрации Пскова Василий Демидов около недели назад отпраздновал всего вторую годовщину свадьбы, так называемую «бумажную».

Фото из соцсетей Василия Демидова

«14.09.2019 - дата, поменявшая мое семейное положение в ВК. Два года - полет нормальный. Люблю тебя, пупсик», - шутливо написал он в своих соцсетях.

Есть еще одна молодая семья, о которой мы многое знаем из социальных сетей, - семья депутата Псковского областного Собрания Лидии Драгуновой. В День знаний родители двух дочек с необычными именами отпраздновали очередную годовщину.

Фото из соцсетей Лидии Драгуновой

«1 сентября в нашем доме всегда праздник! Наши мамы - преподаватели, мы успели поработать в сфере образования, и 1 сентября 2018 года день рождения нашей семьи!» - написала в своем Instagram Драгунова.

В годовщину она опубликовала свадебное фото с Выбут и сравнила их с супругом историю любви с историей княгини Ольги.

Фото из соцсетей Лидии Драгуновой

«Это место силы Пскова, Выбуты. Если верить преданию, то именно здесь и произошла встреча князя Игоря и его будущей жены Ольги», - пояснила она в посте.

Начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев в следующем году отпразднует фарфоровую свадьбу.

Фото из соцсетей Дениса Матвеева

Недавно в своем Instagram он выложил фото со свадьбы и отметил, что они с супругой вместе уже целых 19 лет. По таким фотографиям мы можем отслеживать меняющуюся свадебную моду.

А вот бывшему председателю областного комитета по спорту Ивану Штылину пришлось пройти целое испытание, чтобы жениться на своей супруге. Об этом он рассказал в своем Instagram.

Фото из соцсетей Ивана Штылина

«Это как надо хотеть пожениться, чтобы занимать очередь возле ЗАГСа для подачи заявления и ночевать в машине?! Чуть-чуть не успели увеличить нашу семью вдвое к этой дате, но дело времени. Люблю тебя и нашу семью!» - оставил он послание жене в посте.

Политики и чиновники в России не очень любят делиться подробностями личной жизни. Однако некоторые псковичи весьма демократичны в этом вопросе и без зазрения совести постят фотографии своих вторых половинок, детей и семейные торжества. Ставим «лайк» за открытость и желаем всем долгих лет совместной жизни и крепкой страстной любви.

Ксения Журавкова