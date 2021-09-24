Псковские випы и их вторые половинки в соцсетях

Выборы закончились, казалось бы, в соцсетях у псковских випов должно было появиться больше обычной жизни и меньше пропаганды. Но не тут-то было. Еще пару недель политики будут отрабатывать полученные голоса, благодарить избирателей или, наоборот, сокрушаться насчет плохих результатов. Сегодня предлагаю отвлечься от политики и посмотреть, насколько открыто псковские випы делятся своей личной жизнью в социальных сетях.
Вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Остренко недавно отметил с супругой серебряную свадьбу. И даже приоткрыл завесу тайны знакомства с будущей женой. Оказывается, знакомы они были гораздо раньше.
В социальных сетях легко можно найти фотографии со свадьбы депутата Псковского областного Собрания Льва Шлосберга. Совсем недавно, 15 сентября, они с женой отметили очередную годовщину. Супруги праздновали фаянсовую свадьбу – 9 лет с момента вступления в брак.
Есть среди псковских чиновников и молодые браки. Например, начальник отдела потребительного рынка и услуг администрации Пскова Василий Демидов около недели назад отпраздновал всего вторую годовщину свадьбы, так называемую «бумажную».
Есть еще одна молодая семья, о которой мы многое знаем из социальных сетей, - семья депутата Псковского областного Собрания Лидии Драгуновой. В День знаний родители двух дочек с необычными именами отпраздновали очередную годовщину.
В годовщину она опубликовала свадебное фото с Выбут и сравнила их с супругом историю любви с историей княгини Ольги.
Начальник управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев в следующем году отпразднует фарфоровую свадьбу.
Недавно в своем Instagram он выложил фото со свадьбы и отметил, что они с супругой вместе уже целых 19 лет. По таким фотографиям мы можем отслеживать меняющуюся свадебную моду.
А вот бывшему председателю областного комитета по спорту Ивану Штылину пришлось пройти целое испытание, чтобы жениться на своей супруге. Об этом он рассказал в своем Instagram.
Политики и чиновники в России не очень любят делиться подробностями личной жизни. Однако некоторые псковичи весьма демократичны в этом вопросе и без зазрения совести постят фотографии своих вторых половинок, детей и семейные торжества. Ставим «лайк» за открытость и желаем всем долгих лет совместной жизни и крепкой страстной любви.
Ксения Журавкова