Общество

Григорию Явлинскому сделали операцию на сердце

Григорию Явлинскому сделали операцию на сердце. По данный телеграм-канала Mash, 69-летний лидер партии «Яблоко» перенес операцию по «чистке» сердца. Ему сделали небольшую пластику стенок артерий и сосудов.

Перед процедурой Явлинский подписал согласие об оперативном вмешательстве, понимая риск возможных осложнений. Сейчас он остается в медучреждении - под наблюдением врачей.

Как пишет «МК», ранее политика привезли в одну из московских больниц из-за жалоб на боль в груди, учащенное сердцебиение и трудности с дыханием. В больнице у Явлинского обнаружили нарушение сердечного ритма.

До этого он перенес две операции на сердце - в 1998 и 1999 годах.

Состояние политика ухудшилось после выборов, на которых его партия показала плохой результат – по стране «Яблоко» набрало всего 1,3% голосов, пишет издание.