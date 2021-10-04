Общество

Великолучанин отдал долг после ареста автомобиля

После ареста автомобиля приставами житель Великих Лук оплатил более 150 тысяч долга. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.

Местный житель задолжал юридической организации 170 тысяч рублей. Отдавать долг мужчина совсем не спешил. Тогда приставы наложили запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля Renault Sandero. Кроме того, они приняли меры по взысканию денежных средств гражданина.

Мужчина сразу же погасил задолженность. Исполнительное производство подлежит окончанию фактическим исполнением.