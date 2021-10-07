Общество

В Псковской области сотрудникам предприятия-банкрота выплатили долги по зарплате

Более 1 млн рублей долга по зарплате выплатил руководитель предприятия после вмешательства прокуратуры Плюсского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что 23 работника предприятия не получали зарплату. Задолженность составила более 1 млн рублей.

Районная прокуратура внесла представление в адрес руководителя предприятия, он получил штраф в размере 20 тысяч рублей.

Решением Арбитражного суда предприятие признали банкротом. Благодаря прокуратуре и администрации Псковской области долги перед работниками выплачены в полном объеме.