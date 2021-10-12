Общество

Более 30 тысяч яблонь высадила семья фермеров в Псковском районе

Более 30 тысяч яблонь на площади 28 гектаров высадила семья фермеров в Псковском районе в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Индивидуальный предприниматель Людмила Мельник получила средства на реализацию своей идеи в рамках гранта по региональному проекту «Агростартап» в 2021 году. Кроме яблок, которые планируют поставлять в другие регионы, фермер собирается выращивать и другие культуры, сообщает ГТРК «Псков».

Весной 2022 года планируется высадка деревьев на остальных 16 гектарах сада. Также на средства гранта установили забор, планируется обновить технику.