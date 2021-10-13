Общество

Более 30 объявленных в федеральный розыск граждан задержали псковские приставы

34 объявленных в федеральный розыск граждан задержаны в Псковской области с начала 2021 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Из них 26 человек были привлечены к уголовной ответственности за преступления небольшой тяжести, 8 человек — за преступления средней тяжести. Все они скрывались от следствия и суда.

В пресс-службе отметили, судебным приставам по ОУПДС на постоянной основе доводится актуальная информация по разыскиваемым людям.

«Во время занятий изучаются как фотографии, так и места возможного пребывания, находящихся в розыске лиц. Кроме того, у каждого судебного пристава по ОУПДС при себе всегда имеется список разыскиваемых граждан. После установления личности и сверки паспортных данных с данными в отношении лица, скрывающегося от правоохранительных органов, гражданин задерживается и незамедлительно передается сотрудникам правопорядка», - рассказал врио начальника регионального отделения организации установленного порядка деятельности судов УФССП России Алексей Безнос.

Всего в 2021 году приставы оказали содействие в розыске 65 человек, 34 из которых находились в федеральном розыске.