Общество

Необходимого уровня коллективного иммунитета от COVID-19 не достиг ни один регион

Необходимый уровень коллективного иммунитета от COVID-19 пока не достигнут ни в одном регионе РФ. Это следует из данных портала стопкоронавирус.рф, передает «Интерфакс».

Ни один из российских регионов пока не достиг коллективного иммунитета от коронавируса в 80% взрослого населения. Лидируют по данному показателю (более 60% вакцинированных) Подмосковье, Москва и республика Тува. Наиболее низкий уровень показали республики Северного Кавказа и юга России (около 30% привитого населения).

Коллективный иммунитет в Псковской области составляет от 40 до 49%.

Ранее, 3 сентября, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что для нормализации ситуации с коронавирусом в РФ необходимо достичь коллективного иммунитета на уровне 80%, для этого нужно привить более 90 миллионов человек. По ее словам, достичь этого показателя планируется к 1 ноября текущего года.

На сегодня уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ оценивается в 45%.

Согласно сведениям из размещенной на портале тепловой карты, откуда можно понять ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в регионах, ни один из субъектов РФ на сегодня не имеет уровня заболеваемости ниже 30 случаев на 100 тысяч населения в среднем за неделю.

Кроме того, в большинстве субъектов РФ отмечается несоответствие таким критериям, как занятость коек с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 от норматива. Лучше всего регионы справляются с проведением тестирования на коронавирусную инфекцию, им во всех регионах обеспечен охват не менее 200 на 100 тысяч населения.