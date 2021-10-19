Общество

Почти для 70% опрошенных псковских семей важно найти работу в короткие сроки

68% опрошенных жителей Псковской области находятся в срочном поиске работы и считают, что это критично для их семьи и бюджета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

«По сравнению с началом года критичность срочного трудоустройства на новое место работы стала в регионе чуть ниже, с 77% до 68%, что говорит о том, что местным жителям стало чуть проще находить варианты трудоустройства и планировать свой бюджет», - отметили в службе занятости.

В продолжение темы планирования бюджета недавний опрос hh.ru показал, что 86% жителей СЗФО, в том числе жители Псковской области, стараются планировать семейные расходы. Правда, планирование получается не слишком долгосрочным – от 1 месяца до полугода (46% местных жителей практикуют такой подход). При этом 61% опрошенных в СЗФО сетуют, что именно потеря работы может сильно ударить по накоплениям, тем более, чем в большинстве случаев (71%) люди откладывают средства именно из зарплаты, поэтому для местных соискателей так критично важно срочное трудоустройство, когда они выходят на рынок труда, подчеркнули в пресс-службе.

При этом каждый третий (36%) житель области готов снизить свои зарплатные ожидания ради гарантированного трудоустройства в ближайшее время. Не пойдут на такие меры порядка 43% опрошенных. Наиболее гибкими оказались в вопросе уступки по теме зарплаты работники из сферы домашнего персонала (сиделки, уборщицы, няни), IТ-специалисты, работники без опыта и студенты. Меньше других испытывают желанием урезать зарплатные ожидания ради новой работы работники сервисных служб, спортивные тренеры, работники салонов красоты, рекрутеры, производственники и специалисты по продажам.

Опрос также показал, что жители Псковской области наравне с другими россиянами идут навстречу потенциальному работодателю и снижают своим зарплатные ожидания. В среднем по России этот показатель равен 0,10 пункта. Самыми неуступчивыми в целом по стране оказались жители Карелии и Коми – в этих регионах каждый второй отказывается снижать запрашиваемую в резюме зарплату.