Диетолог назвала идеальные продукты для ужина

Полезный ужин должен состоять из продуктов растительного происхождения, которые благотворно влияют на микрофлору пищеварительной системы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на диетолога Елену Тай.
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По ее словам, лучше всего употреблять хумус и бобовые, в составе которых присутствуют микронутриенты, легкоусвояемые белки, пищевые волокна и пектины.
«Благодаря наличию в составе нерастворимых волокон, медленных углеводов и протеина насыщение после ужина длится долго, пищеварение нормализуется. Также бобовые имеют низкий гликемический индекс, что способствует поддержанию веса и снижению калорийности», — отметила специалист, выделив горох, чечевицу и фасоль.