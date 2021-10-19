Общество

Пункт пропуска «Бурачки» реконструируют в Псковской области на границе с Латвией

Автомобильный пункт пропуска «Бурачки» реконструируют в Себежском районе на границе с Латвией. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ФГКУ «Росгранстрой».

Модернизация ведется без приостановки функционирования пункта пропуска. В связи с реконструкцией пропускная способность погранперехода снижена. «На подъезде к пункту пропуска наблюдается скопление транспорта. В очереди порядка 130-150 автомобилей», - отметили в пресс-службе.

ФГКУ «Росгранстрой» рекомендует во избежание потери времени в очереди в качестве альтернативного маршрута пересечения границы с Латвией использовать соседний пункт пропуска «Убылинка».

«Стоит отметить, что благодаря реконструкции, которая предусматривает увеличение количества полос движения транспорта, модернизацию зданий для пропуска туристических групп, таможенного оформления транспортных средств и грузов, строительство бокса углубленного досмотра грузового транспорта и постов пограничного и таможенного контроля, обустройство площадки для мобильного инспекционно-досмотрового комплекса, оснащение объекта современными техническими средствами контроля и новейшим программным обеспечением, пропускная способность Бурачков увеличится до 2400 транспортных средств в сутки, что на 17% выше существующей», - рассказали в пресс-службе.

Модернизация одного из самых загруженных пунктов пропуска на российско-латвийской границе, расположенного на федеральной трассе М-9 «Балтия», позволит сократить время прохождения контрольных процедур, обеспечив при этом высокую степень безопасности государственной границы, создать максимально комфортные условия для граждан и бизнеса и будет способствовать развитию торгово-экономических и культурных связей с соседними государствами, подчеркнули в ФГКУ «Росгранстрой».

В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству фундаментов зданий и переустройству инженерных сетей. Завершить общестроительные работы в Бурачках планируется в конце 2022 года.