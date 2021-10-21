Общество

Военные провели учения с высадкой воздушного десанта в Псковской области

Бригады армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО провели учения по десантированию из эскадрильи вертолетов Ми-8 при огневой поддержке ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

«В Псковской области экипажи бригады армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа выполнили высадку воздушного десанта в ходе учебно-тренировочных полетов. С помощью облета указанного района была произведена разведка местности», - говорится в сообщении.

Отмечается, что экипажи эскадрильи многоцелевых вертолетов Ми-8 высадили более 100 военнослужащих на подготовленную площадку посадочным способом и по-штурмовому - спуском на канатах и шнурах из положения зависания вертолетов с высоты до 20 метров.

По данным пресс-службы, прикрытие высадки и огневая поддержка действий осуществлялась тремя звеньями ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор».

Всего к выполнению задач было привлечено более 20 вертолетов и свыше 220 военнослужащих.