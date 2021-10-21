Общество

Бизнесу предлагают заняться профориентацией воспитанников псковских интернатов

Псковские предприятия приглашаются к сотрудничеству для повышения уровня знаний будущих выпускников интернатных учреждений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального детского фонда.

Фото: пресс-служба Псковского детского фонда

В рамках проекта «Навигатор в мире профессий» детский фонд запланировал регулярные экскурсии на предприятия Псковской области, мастер-классы и встречи с успешными представителями профессии.

«Если вы готовы провести экскурсии для обучающихся, рассказать о своей истории становления в профессии, поделиться видеороликом о предприятии или у вас есть идеи как еще можно заинтересовать ребят будущей профессией, детский фонд будет рад сотрудничеству», - отметили в организации.

Желающих просят написать на почту: child1988@yandex.ru или оставить сообщение в социальных сетях: https://vk.com/pskov_childfond, можно также позвонить по телефонам: 89113657005, 89113998212.