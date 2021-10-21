Бизнесу предлагают заняться профориентацией воспитанников псковских интернатов

Псковские предприятия приглашаются к сотрудничеству для повышения уровня знаний будущих выпускников интернатных учреждений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального детского фонда.
Фото: пресс-служба Псковского детского фонда
В рамках проекта «Навигатор в мире профессий» детский фонд запланировал регулярные экскурсии на предприятия Псковской области, мастер-классы и встречи с успешными представителями профессии.
Желающих просят написать на почту: child1988@yandex.ru или оставить сообщение в социальных сетях: https://vk.com/pskov_childfond, можно также позвонить по телефонам: 89113657005, 89113998212.