Общество

Союз десантников Псковской области поздравил бойцов спецназа ГРУ

Союз десантников Псковской области поздравил бойцов спецназа ГРУ с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в союзе десантников.

«В этот знаменательный день мы поздравляем вас, отважные и доблестные защитники России. Нет ни одного человека, который бы не слышал о храбрости, мужестве и силе бойцов спецназа. У вас крепкая хватка, мгновенная реакция, зоркий глаз – все, что необходимо для стальной воли. Родина может чувствовать себя в безопасности, когда вы находитесь на задании», - отметили в союзе десантников.

Также представители ВДВ пожелали бойцам спецназа долгих лет жизни. «Пусть Бог хранит вас и ваши семьи», - добавили в союзе десантников.