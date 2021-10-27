Общество

Псковский губернатор призвал не терять драгоценное время при строительстве соцгородка

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочее совещание, темой которого стал ход строительства социального городка в Пскове. Участие в нем приняли вице-губернатор Вера Емельянова, руководители органов исполнительной власти, представитель управления капитального строительства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

В первую очередь губернатор попросил доложить о ситуации на объекте и взаимодействии генерального подрядчика с субподрядными организациями.

Председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов проинформировал, что субподрядная организация, представители которой принимали участие в предыдущем совещании, уже выходит на объект — специалисты изучают строения, прибыла бригада электриков. В ближайшее время вместе с представителями генподрядчика они проведут разграничение видов работ и обозначат их итоговый объем. В документационной части взаимодействие уже налажено.

Субподрядчики, которые вышли на объект ранее, продолжают работать. По монтажу водопроводных и слаботочных сетей темпы снизились, в причинах разбираются специалисты. «Держите в курсе по каждому направлению. Мы не должны терять драгоценное время», — подчеркнул глава региона и поручил проработать существующие актуальные вопросы в оперативном порядке.

Напомним, социальный городок возводится в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» направления «Демография». Проект нацелен на развитие современных форм социального обслуживания населения, создание условий для активного долголетия, а также социализацию пожилых граждан.не