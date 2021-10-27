Общество

«Собственной персоной»: 100 дней Бориса Елкина. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Собственной персоной», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 27 октября. Гостем студии стал исполняющий обязанности главы администрации города Пскова Борис Елкин.

Он руководит городской администрацией примерно 100 дней. Срок небольшой, но сделано за это время многое. В конце июля текущего года Борис Елкин из достаточно узкой сферы дорог и транспорта с головой окунулся в многогранное городское хозяйство. Псков стал меняться и, очевидно, изменения произошли в жизни самого Бориса Елкина. Какие эмоции он испытал, когда поступило предложение взяться за обязанности сити-менеджера? Какие сложности возникли на первом этапе? На каких сферах жизнедеятельности города Пскова он акцентировал свое внимание в первую очередь? Подробнее об этом Борис Елкин рассказал в прямом эфире.

Также ведущий Олег Добрынин обсудил с ним конкурс на замещение должности главы городской администрации, который проходит как раз сегодня, актуальные вопросы городской жизни, изменение стиля публичной активности городской власти и инициативы Бориса Елкина, связанные с благоустройством Пскова.