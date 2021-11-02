Общество

Начинается видеотрансляция круглого стола, приуроченного к Дню народного единства

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию круглого стола, приуроченного к дате празднования Дня народного единства, который в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Участники программы «Подстрочник» обсудят, есть ли согласие в нашем обществе, хорошо ли понимают друг друга представители различных социальных групп и национальных диаспор, зачем нужен праздник 4 ноября — и почему он до сих пор не стал значимым событием для многих россиян, которые считают этот день не более чем просто выходным или принципиально отмечают в начале ноября лишь годовщину Октябрьской революции.

Участниками круглого стола станут экс-депутат Псковского областного Собрания, долгое время возглавлявший региональную общественную организацию «Общество поддержки Союза России и Белоруссии», Василий Бобалев, председатель Псковской областной общественной организации «Межнациональное Единство» Василий Делистоян и председатель Псковской областной общественной организации «Центр чеченской культуры "Барт" («Единство»)» Саид Дукаев.

Ведущий программы — журналист, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Радиослушатели смогут высказать свое мнение и задать вопросы участникам круглого стола. Телефон прямого эфира: 56-73-72.