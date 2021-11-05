Общество

Финалистки конкурса «Мисс Псков» приняли участие в рекламной фотосъемке

Конкурсантки регионального этапа «Мисс Россия» приняли участие в рекламной фотосессии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Съемка проходила в октябре для официальных спонсоров конкурса — магазинов «Francesco Donni» на Рижском проспекте, 51а, «M.Shoes» и «Обувь» на Октябрьском проспекте, 41/48.

Автор фото — Ирина Большакова. Руководитель бьюти-направления — Марина Тращенкова.

Бьюти-команда проекта:

Все фотосессии проводятся с соблюдением всех норм и правил, действующих на территории Псковской области.