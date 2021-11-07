Общество

Права заключенных в России предложили расширить

Содержащимся в следственном изоляторе осужденным могут предоставить право на длительные свидания с родными. Правительственные поправки в Уголовно-исполнительный кодекс Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний осенней сессии, пишет «Парламентская газета».

Сейчас у осужденных к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии и находящихся в СИЗО либо изоляторе нет права на длительные свидания.

Кабмин предлагает разрешить им длительные свидания «с родственниками и иными лицами» в СИЗО. Предложенные поправки в Уголовно-исполнительный кодекс также предусматривают право на замену длительного свидания на краткосрочное или телефонный разговор.

Ранее Конституционный суд рассмотрел обращение Евгения Парамонова, который в 2014-2017 годах был под арестом в СИЗО в Санкт-Петербурге. По приговору суда осужденного должны были перевести в исправительную колонию, но оставили в СИЗО, так как он проходил по другому уголовному делу. В результате в течение нескольких лет Парамонову были запрещены длительные свидания с родственниками.

После отказа в праве на свидания в суде общей юрисдикции Парамонов подал заявление в Конституционный суд и тот признал не соответствующей основному закону страны нормы Уголовно-исполнительного кодекса, а также обязал власти внести изменения в документ.