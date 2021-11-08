Общество

Победительницы конкурсов красоты из Псковской области стали моделями для зарубежных журналов

Победительницы конкурсов красоты из Псковской области стали моделями для зарубежных журналов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы конкурсов «Мисс Псков» и «Мисс Великие Луки».

«Подготовка к финальному шоу "Мисс/Миссис Псков 2021" выходит на финишную прямую! Участницы начинают волноваться, организаторы вспоминать, что нужно срочно сделать, зрители — готовить аплодисменты… Самое время немного обсудить то, чем занимаются победительницы конкурсов красоты "Мисс Псков 2020" и "Мисс Великие Луки 2021"», - сказали организаторы конкурсов.

Так, обладательница титула «Мисс Великие Луки 2021» Анастасия Качанова стала моделью для трех авторитетных журналов. Рекламные съемки девушки можно увидеть на страницах «Off town magazine», «Edith magazine» и «Northside Magazine».

Появление на великолучанки на страницах журнала стало возможным благодаря сертификату от директора модельного агентства «Дива Моделс» Ольги Васильковой, который Анастасия Качанова получила на финальном этапе конкурса в Великих Луках этой весной, отметили организаторы.

«Вице-мисс Псков 2020» Дарья Колинко приняла участие в фотосессии стамбульского журнала «Bridesturkey magazine». Псковичка выступила в роли модели для рекламы очков. Благодаря директору модельного агентства «Дива Моделс» Ольги Васильковой девушка продолжает свою работу и сотрудничество с ведущими модельными агентствами в Стамбуле.

«Это далеко не все успехи участниц псковских конкурсов красоты. Попозже расскажем еще несколько интересных новостей. А пока хотели бы отметить, что Ольга Василькова планирует познакомиться с участницами нового сезона проекта и, быть может, кто-то получит заветный контракт на сотрудничество…. Но, не будем заглядывать вперед!» - добавили организаторы.