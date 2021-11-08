Победительницы конкурсов красоты из Псковской области стали моделями для зарубежных журналов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы конкурсов «Мисс Псков» и «Мисс Великие Луки».
«Подготовка к финальному шоу "Мисс/Миссис Псков 2021" выходит на финишную прямую! Участницы начинают волноваться, организаторы вспоминать, что нужно срочно сделать, зрители — готовить аплодисменты… Самое время немного обсудить то, чем занимаются победительницы конкурсов красоты "Мисс Псков 2020" и "Мисс Великие Луки 2021"», - сказали организаторы конкурсов.
Так, обладательница титула «Мисс Великие Луки 2021» Анастасия Качанова стала моделью для трех авторитетных журналов. Рекламные съемки девушки можно увидеть на страницах «Off town magazine», «Edith magazine» и «Northside Magazine».
Появление на великолучанки на страницах журнала стало возможным благодаря сертификату от директора модельного агентства «Дива Моделс» Ольги Васильковой, который Анастасия Качанова получила на финальном этапе конкурса в Великих Луках этой весной, отметили организаторы.
«Вице-мисс Псков 2020» Дарья Колинко приняла участие в фотосессии стамбульского журнала «Bridesturkey magazine». Псковичка выступила в роли модели для рекламы очков. Благодаря директору модельного агентства «Дива Моделс» Ольги Васильковой девушка продолжает свою работу и сотрудничество с ведущими модельными агентствами в Стамбуле.
«Это далеко не все успехи участниц псковских конкурсов красоты. Попозже расскажем еще несколько интересных новостей. А пока хотели бы отметить, что Ольга Василькова планирует познакомиться с участницами нового сезона проекта и, быть может, кто-то получит заветный контракт на сотрудничество…. Но, не будем заглядывать вперед!» - добавили организаторы.