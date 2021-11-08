Общество

Выбрать проект по благоустройству парка у реки Милевка предлагают псковичам

Проголосовать за проект по благоустройству парка у реки Милевка в Пскове предлагают жителям города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Чтобы пройти голосования, необходимо сделать следующее:

1. Зайти на сайт pskovadmin.ru;

2. На главной странице найти «Общественное голосование на портале Госуслуг» и нажать кнопку «Участвовать»;

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Пскова

3. В перечне опросов выбрать «Голосование по проектам»;

4. Нажать «Голосование по выбору концепции благоустройства парка реки Милевка»;

5. Выберите один из вариантов и нажмите «Проголосовать»;

6. Сайт автоматически отправляет на портал госуслуг, где можно подробнее познакомиться с проектами и выбрать понравившийся.

До конца голосования осталось пять дней, напомнили в пресс-службе.