Общество

Стало известно, какие подарки получат финалистки конкурса «Мисс и Миссис Псков 2021»

Участницы финального шоу 12-го ежегодного конкурса красоты и таланта «Миссис Псков 2021» и регионального этапа конкурса «Мисс Россия» - конкурса «Мисс Псков 2021» смогут получить более 300 призов и подарков по 50 различным номинациям. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

В том числе 10 номинаций пройдут в формате «топ». Общая стоимость подарков и призов, предоставленных организаторами, спонсорами и меценатами фестиваля, превышает 500 000 рублей.

«Букеты для финалисток и победительниц конкурсов красоты "Мисс и Миссис Псков 2021" приготовила торговая сеть "Мир цветов", которая не первый год поддерживает конкурс!» - рассказали организаторы фестиваля.

Обладательницы высших титулов - «Мисс и Миссис Псков 2021» - приобретут: сертификат от продюсерского центра «Королев продакшн» на 100 000 рублей, скидку на покупку дома от строительной компании «AV-House», сертификат на 10 000 рублей от торговой марки «Nordman», сертификат от мехового ателье Светланы Шумейко, эксклюзивный букет от цветочной сети «Мир цветов». Кроме того, победительнице вручат годовой абонемент на посещение аквапарка «Акваполис», сертификат на 3 000 рублей от ресторанной группы «Инжир» и сертификат на 12 часов игры в компьютерном клубе «Cyber X» и возможность аренда на сутки гостевого дома «Пятница».

Призы победительницы в номинации «Мисс и Миссис Псков гран-при» следующие: сертификат на 35 000 рублей от продюсерского центра «Королев продакшн», сертификат на 6000 рублей от торговой марки «Nordman», абонемент на месяц в аквапарк «Акваполис» и сертификат на 6 часов игры в компьютерном клубе «Cyber X», а также аренда на 6 часов гостевого дома «Пятница».

Финалистки номинации «Мисс и Миссис Псковская область 2021» получит следующие подарки: День Шоппинга в ТК «Пик60» в рамках проекта «Модная революция» стоимостью 10 000 рублей, сертификат на 3 часа игры в компьютерном клубе «Cyber X», аренда на 3 часа гостевого дома «Пятница», эксклюзивный букет от цветочной сети «Мир цветов» и сертификат на 5000 рублей от мехового ателье Светланы Шумейко.

«Первая Вице-Мисс/Миссис Псков 2021» станет обладательницей сертификата на 4 тысячи рублей от торговой марки «Nordman», сертификата на 3000 рублей от торговой марки «Glance» и месячного абонемента в аквапарк «Акваполис».

«Второй Вице-Мисс/Миссис Псков 2021» достанется сертификат на 3000 рублей от торговой марки «Nordman», месячный абонемент в аквапарк «Акваполис» и сертификат от студии «Silk Bar»

Кроме того, помимо призов и подарков в своих номинациях, все участницы конкурса получат цветы от цветочной сети «Мир цветов», сертификаты от магазина Mango, месячный сертификат на занятия в школу танцев «Dance Family», карту гостя аквапарка «Акваполис», подарки от магазина «DOMMO», косметические наборы от «AVON», сертификат номиналом 1000 рублей от «Fashion House» именной настенный календарь и диплом финалистки.

Напомним, финал «Мисс/Миссис Псков 2021» состоится сегодня, 14 ноября, в БКЗ Филармонии.

Организаторы конкурса красоты благодарят спонсоров и партнеров за сотрудничество и помощь в организации мероприятия.