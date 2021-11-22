Общество

На сайте «Михайловского» появилась книга о Вындомском — устроителе Тригорского, виноделе и поэте

В типографии «Псковское возрождение» готовят к выходу в печать и в свет книгу Сергея Пинчука «Тригорское до Пушкина». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», научным сотрудником которого является автор исследования.

На обложке нового издания — рисунок художника-реставратора, члена Союза акварелистов России Кристиной Щекиной (Санкт-Петербург)

Как уже сообщалось ранее, главный герой исторического очерка Сергея Пинчука — дворянин из новгородского боярства, опочецкий уездный предводитель дворянства, второй владелец и главный устроитель Тригорского Александр Максимович Вындомский. Старший современник Пушкина, он более всего известен нам как отец соседки и сердечной приятельницы ссыльного поэта Прасковьи Александровны Осиповой (в первом браке — Вульф). В книге идет речь о широком круге его занятий. Особое внимание уделено литературным опытам хозяина тригорской усадьбы: не только выдержавшей три издания брошюре «Записка: каким образом сделать из простого горячего вина самую лучшую французскую водку; почерпнутые к сему правила из опыта почтенной публике и любителям хозяйства сообщает полковник Александр Вындомской», но и двум дошедшим до нас его поэтическим опытам. Публикуя и анализируя стихотворения, являющиеся, по сути, переложениями псалмов, Сергей Пинчук говорит: «Можно считать А. М. Вындомского "поэтом второго ряда" конца XVIII — начала XIX века в русской литературе».

Первое издание книги «Тригорское до Пушкина» было осуществлено в интеллектуальной издательской системе Ridero. Вариант, подготовленный силами музея-заповедника, за малыми исключениями аналогичен по содержанию и отличается по верстке, но, главное — он доступнее читателям. В частности, электронная версия книги в формате PDF уже сейчас размещена на официальном сайте «Михайловского» для чтения и доступна для свободного скачивания.

Издание адресовано не только специалистам, но и любителям истории и литературы, всем, кто интересуется жизнью и творчеством Пушкина и его ближайшего окружения, отечественной историей и культурой, — отметили в заповеднике. Планируемый бумажный тираж 104-страничной книги — 300 экземпляров.