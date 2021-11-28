Общество

Псковская область заняла 57 место по уровню закредитованности населения

Псковская область заняла 57 место в России по уровню закредитованности населения. Это следует из рейтинга, подготовленного РИА Новости.

Соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в Псковской области в 2021 году составило 68 %. Объем задолженности перед банками в среднем на одного человека – 236,3 тысячи рублей. Изменение задолженности на одного человека за год – 28,1 тысячи рублей

Остальные субъекты Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

12 место – Ненецкий автономный округ;

13 место – Мурманская область;

17 место – Санкт-Петербург;

39 место – Архангельская область;

43 место – Республика Коми;

49 место – Вологодская область;

58 место – Новгородская область;

60 место – Республика Карелия;

67 место – Ленинградская область;

68 место – Калининградская область.

Суммарный долг одного жителя России перед банками превышает 300 тысяч рублей, при этом наиболее закредитованными регионами страны по итогам 2021 года являются Калмыкия и Тува, наименее – Ингушетия, Чечня и Дагестан.

По оценкам РИА Новости, суммарный долг в среднем на одного экономически активного жителя страны за год увеличился на 56,4 тысячи рублей, до 312,1 тысячи рублей на 1 октября 2021 года. Таким образом, закредитованность населения, которую можно определить как отношение долга к заработанной плате, растет достаточно быстро: с 45% в 2018 году до 55% в настоящее время, и лишь за последний год она выросла на 5,8 процентного пункта