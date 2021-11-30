Общество

Контрабандисты провезли через границу в Себежском районе 114 тысяч долларов

Контрабандистов из Таджикистана будут судить за перемещение через границу в Себежском районе 114 тысяч долларов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции.

Следствие установило, что в мае два гражданина Таджикистана по предварительному сговору незаконно переместили через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС через таможенный пост МАПП «Бурачки» Псковской таможни на автомобиле 114 010 долларов США.

Им предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 200.1 УК РФ. Уголовное дело рассмотрит Себежский районный суд.