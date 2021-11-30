Общество

Режим чрезвычайной ситуации из-за распространения АЧС отменили в Псковской области

Режим чрезвычайной ситуации регионального характера, который был введен раннее из-за угрозы распространения африканской чумы свиней, отменили в Псковской области. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Михаил Ведерников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации области.

Ограничительные мероприятия по африканской чуме свиней отменили в Псковском, Порховском, Дедовичском, Дновском, Островском, Палкинском и Пыталовском районах.

Документ опубликован на официальном портале нормативных правовых актов Псковской области.

Добавим, что в настоящее время разработан комплексный план реализации первоочередных мероприятий по предупреждению возникновения и распространения АЧС на территории региона на период 2021-2022 годов. Выполнение мер по ликвидации АЧС контролирует лично губернатор Михаил Ведерников.