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Общество

Спортивную площадку обустроили в печорском интернате

07.12.2021 09:17|ПсковКомментариев: 0

Спортивную площадку обустроили в Печорском интернате в рамках футбольного проекта «Мяч дружбы». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении Детского фонда.

Фото здесь и далее: региональное отделение Детского фонда

В августе проект получил поддержку администрации Псковской области в виде субсидии размером 1 720 000 рублей в пользу воспитанников «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района»

«В интернате есть асфальтированная спортивная площадка, где дети тренировались, играли в футбол и баскетбол, в подвижные игры. Но это было достаточно травмоопасно. Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников поддержал решение об обустройстве современной и безопасной спортивной и игровой площадки на территории Печорского ЦПД. В учреждении уже провели ремонт помещений для хранения инвентаря, установлены трибуны», - пояснили в региональном отделении Детского фонда.

Кроме того, требовалось уложить безопасное покрытие на саму площадку. Большую часть средств проекта «Мяч Дружбы» направят на оборудование многофункциональной спортивной площадки. На ней планируется проведение мероприятий проекта, тренировок детей и массовых спортивных мероприятий.

На прошлой неделе в интернат доставили специальное покрытие для укладки. Его укладка планируется весной следующего года при определенной температуры воздуха и влажности, необходимой для качественного исполнения работ. Весной следующего года дети смогут приступить к тренировкам на новом покрытии.

Отметим, что юные футболисты из Печорского центра помощи детям являются активными участниками футбольного проекта Детского фонда на протяжении 5 лет. Ребята еженедельно тренируются, ежегодно борются за футбольный кубок «Маленькие сердца», играют товарищеские матчи и участвуют в футбольных мастер-классах, отметили в Детском фонде.

«Теперь у ребят появится профессиональная безопасная площадка, где можно ещё продуктивнее тренироваться. Уверены, что это принесет им еще больше побед и успехов!» - заключили в Детском фонде.

Теги: #Детский фонд #печорский район #помощь #спортивная площадка
Источник: Псковская Лента Новостей
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