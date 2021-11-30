Общество

Учение по обезвреживанию «террористов» у школы провели в Псковской области

Антитеррористическое учение под условным наименованием «Рельеф» провели в Псковской области 7 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

К межведомственным мероприятиям привлекли силы и средства УФСБ, а также УМВД, УФСИН, управления Росгвардии, пограничного управления, Минобороны, ГУ МЧС России по Псковской области, органов исполнительной власти региона.

По замыслу учения, от сотрудника охраны Себежской общеобразовательной школы поступило сообщение о том, что с помощью системы видеонаблюдения обнаружены два человека, которые пытались закрепить на фасаде здания школы посторонний предмет.

Сотрудники наряда сил единой дислокации ППС МО МВД России «Себежский» и группа быстрого реагирования МОВО «Опочецкий» филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Псковской области» прибыли на место для проверки информации и у здания школы обнаружили людей, которые, увидев наряд полиции и ГБР МОВО «Опочецкий», начали стрелять по ним из огнестрельного оружия.

В ходе задержания одному из преступников удалось скрыться на автомобиле «Фольксваген Транспортер» белого цвета вместе с тремя сообщниками. При осмотре территории у входа в здание школы нашли предмет с признаками самодельного взрывного устройства.

После получения сообщения от жителя Себежского района, заметившего в лесном массиве в районе озера Уклейниц четырех мужчин, вооруженных огнестрельным оружием, оперативный штаб принял меры по оцеплению территории предполагаемого местонахождения преступников, их поймали и обезвредили.

Благодаря слаженным действиям антитеррористической группировки сил и средств под руководством руководителя оперативного штаба – начальника УФСБ России по Псковской области полковника Виктора Швырева, «террористы» были нейтрализованы, обнаруженное самодельное взрывное устройство — обезврежено, отметили в ведомстве.

Подводя итоги, руководитель оперативного штаба констатировал, что целей учения удалось достигнуть. «Приобретенный опыт будет учтен в дальнейшей подготовке сил и средств, привлекаемых к участию в контртеррористических операциях», - сказал он.

Антитеррористические учения регулярно проводят, согласно плану, утвержденному руководством Национального антитеррористического комитета. В текущем году это четвертое успешно-отработанное оперативным штабом Псковской области учение на территории субъекта.