ВТБ и Wildberries запускают новую систему платежных сервисов VTB Pay

Банк ВТБ (ПАО) и крупнейший онлайн-ритейлер России Wildberries объявляют о партнерстве и запуске новой системы платежных сервисов VTB Pay. Благодаря новому сервису у пользователей Wildberries появится еще один удобный платежный инструмент от одного из крупнейших банков страны. Как ожидают в компаниях, в ближайший год им воспользуются до 4 млн человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе банка.
Использование VTB Pay обеспечит клиентам маркетплейса безопасную оплату покупок без дополнительных подтверждений проводимой операции. Пользователю достаточно один раз привязать карту ВТБ в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении Wildberries.
Интеграция нового платежного инструмента на собственную торговую площадку и в действующую программу лояльности позволит Wildberries сократить расходы на прием платежей, а также повысить их конверсию.
На первом этапе VTB Pay будет доступен только в рамках онлайн-ресурсов партнеров ВТБ действующим клиентам банка. В течение следующего года его функционал будет расширен новыми сервисами – в том числе возможностью открыть счет клиентам других банков. Реализация в 2022 году новых возможностей платежного сервиса позволит ВТБ и Wildberries предложить покупателям дополнительную скидку при оплате покупок с помощью VTB Pay на торговой площадке. Таким образом, покупатели получат самый экономически выгодный платежный инструмент.
Wildberries – крупнейший онлайн-ритейлер России, работающий на рынке 17 лет. География присутствия компании охватывает 18 стран: Россия, США, Польша, Словакия, Беларусь, Казахстан и другие. Оборот Wildberries в 2020 году вырос на 96% и достиг 437,2 млрд руб. Ежедневно на Wildberries оформляется 3 млн заказов, аудитория онлайн-ритейлера - свыше 92 млн человек.