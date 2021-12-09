Общество

На предновогоднее преображение приглашают псковичей

В отеле «Покровский» уже несколько лет открыт и успешно работает салон, где пропагандируют ценности истинной красоты и гармонии с собой, используют только натуральные и качественные компоненты.

Здесь можно не только сделать стрижку или укладку, здесь можно ухаживать за волосами с помощью профессиональных сервисов от немецкого бренда Wella и американской марки Nioxin. Для окрашивания выбирают различные техники, в том числе иллюминирование, которое сохраняет натуральные оттенки, придавая им натуральное сияние, усиливая природный блеск. Многолетний опыт этих брендов помогает восстановить волосы после повреждения, в том числе и после неудачных экспериментов с окрашиванием.

Здесь даже из самой жгучей брюнетки можно легко перекрасится в блистательную блондинку с помощью специального состава WellaPlex, который сохраняет структуру волоса от разрушения оксидами во время окрашивания. Этот же состав помогает превратить пористые волосы в красивые сияющие локоны, без химии и непонятных экспериментов.

Хочется рассказать и о новинках, которые можно попробовать в салоне. И это не только окрашивание. В преддверии Нового года актуальны:

прически - от самой простой и небрежной до неординарной и элегантной;

локоны - от легкой волны до шикарных 3D;

полировка волос в двойной технике - это единственный способ убрать секущиеся волосы без потери длины. Двойная техника позволяет подойти индивидуально к каждой девушке. Специальная насадка убирает максимальное количество сечения, а ножницы позволяют довести это до идеального состояния. Если волосы повреждены очень сильно, и нельзя использовать насадку, мастера берутся за ножницы;

наращивание афрокудрей. Клиенты могут воплотить любую фантазию: цветные, волнистые, прямые, длинные, короткие. Все это позволит сменить образ и и попробовать что-то новое без вреда для волос;

афронаращивание - благодаря этому способу можно нарастить цветные пряди, увеличить длину, нарастив канекалон натурального оттенка, придать густоту без вреда для волос;

укладка на фен - считается «элитной», так как для создания невероятных и стойких локонов, используется только фен, температура которого максимум 100 градусов.

В кабинете ногтевого сервиса еще есть свободные окошки перед новогодними праздниками. Здесь используется только сертифицированное оборудование от компании PlasTek, четко соблюдаются нормы стерилизации, что очень важно для здоровья. Ведь ни дня кого не секрет, что именно в кабинете ногтевого сервиса существует высокая опасность заразиться грибковыми заболеваниями и даже гепатитом. Поэтому здесь уделяется большое внимание материалам и инструменту.

В салоне «Покровский & Spa» используют лучшие средства из серии немецкой марки GehWol и французской Beautix. И, что немаловажно, здесь можно сделать не только женский маникюр и педикюр, но также детский и мужской.

Ждем вас в салоне каждый день с 9:00 до 21:00. Записаться на процедуры и уточнить любую информацию можно по телефону: 500-003.

До 28 декабря действует промокод «МоиСчастливыеЧасы» на скидку 10% на любую процедуру в салоне.

ООО «Фуд Сервис», ИНН 6027177856

Источник: отель «Покровский»