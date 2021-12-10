Общество

Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии в Пскове

Эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснили, каким специалистам в этом месяце в Пскове готовы платить больше всего. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, всего было проанализировано 25 000 вакансий в городах с численностью населения до 500 тысяч человек.

Так, в числе самых доходных вакансий в городе в декабре — программист, медицинский представитель и менеджеры в розничных магазинах.

Ведущий разработчик C++/Qt в компанию по разработке программного обеспечения занял первое место в рейтинге. Ему готовы платить от 120 тысяч рублей ежемесячно. Претендент должен иметь опыт работы от трех лет и знать технический английский для документации. Работодатель предлагает в качестве бонусов 13-ую заработную плату, премии по итогам выполнения проектов, добровольное медицинское страхование, гибкий график и возможность работать удаленно или в офисе.

На втором месте оказалась вакансия медицинского представителя в коммерческую медицинскую сеть с зарплатой от 80 тысяч рублей. В требованиях — высшее медицинское или фармацевтическое образование, а также навыки и опыт в продажах.

Заместителю руководителя группы запуска магазинов в городе готовы платить от 75 тысяч рублей в розничной алкогольной сети. Работодателю требуется специалист с опытом работы на руководящих должностях в продуктовых сетях, умеющий организовывать работу магазина и руководить людьми, в том числе удаленно. Претендент должен быть готов к командировкам продолжительностью до 20 дней и разъездному характеру работы (поездки в Московскую область).

Кроме того, в рейтинг вошли вакансия менеджера по работе с клиентами в юридическую компанию с зарплатой от 60 до 75 тысяч рублей и вакансия супервайзера в крупнейшую российскую продуктовую сеть магазинов с оплатой труда от 55 до 70 тысяч рублей, а также с предоставлением ДМС, скидками в магазинах сети, оплатой мобильной связи и расходов на топливо для автомобиля.

В декабре в числе наиболее привлекательных по уровню дохода вакансий были предложения для программистов, руководителей, инженеров и специалистов в сфере продаж.