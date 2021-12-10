Общество

Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Олегом Брячаком

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Обратный отсчет», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Сегодня итоги уходящего 2021 года подведет руководитель Псковского регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак.

Ведущий Александр Савенко вместе с ним вспомнит главные события уходящего года, обсудит общественно-политическую и социально-экономическую ситуацию и планы на 2022 год.

Напомним, «Обратный отсчет» - ежегодный проект, включающий цикл программ, в котором известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения подводят итоги уходящего года.

Трансляция завершена.