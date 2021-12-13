Общество

Менеджеру по складской логистике в Пскове предлагают зарплату до 60 тысяч рублей

Менеджеру по складской логистике в Пскове предлагают заработную плату до 60 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Высокий доход обещают специалистам с опытом работы от двух лет и навыками использования ERP-систем для автоматизации учета складских операций. Преимуществом перед конкурентами обладает тот, кто имеет дополнительное образование в сфере логистики или опыт работы руководителем.

Так, среднерыночная зарплата такого менеджера в Пскове — 45 тысяч рублей. Специалисты со средним специальным или неполным высшим образованием, уверенно использующие 1C и знающие принципы складской логистики зарабатывают от 28 до 30 тысяч рублей. Те, кто знает правила оформления и сдачи приходно-расходных документов и имеет опыт работы на складах товарного направления от одного года, могут получать от 30 до 33 тысяч рублей.

Претендентам с высшим образованием, опытом оптимизации процессов складской логистики и опытом работы на смежной должности от двух лет предлагают зарплату от 33 до 50 тысяч рублей. Менеджеры с сертификатами об окончании специализированных курсов или дополнительного образования в сфере логистики, а также с опытом руководящей работы могут рассчитывать за зарплату от 50 до 60 тысяч рублей.

Среднестатистический портрет соискателя в городе — мужчина в возрасте 40 лет. 60% кандидатов имеют высшее образование, 21% готовы к переезду, 57% на момент размещения резюме не имели работы, а средний срок работы на последнем месте составляет 3,4 года.