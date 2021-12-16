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Общество

Госдума поддержала проект о доступе в общественные места по ковид-сертификату

16.12.2021 17:20|ПсковКомментариев: 0

Правительственный законопроект о едином сертификате вакцинации при посещении общественных мест приняла Государственной Думой в первом чтении на пленарном заседании в четверг, 16 декабря, сообщает пресс-служба ГД.

Фото: пресс-служба Государственной Думы

В соответствии с проектом закона граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли только при предъявлении документации, подтверждающей проведение профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции или наличие медицинских противопоказаний к проведению такой прививки либо подтверждающей, что гражданин перенес заболевание, вызванное этой инфекцией, а также документа, удостоверяющего личность.

До 1 февраля 2022 года также можно будет предоставить результаты отрицательного ПЦР-теста. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Решение о перечне объектов, где потребуется предоставлять такой сертификат, будут принимать региональные власти.

По‑прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости.

Нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года.

Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин отмечал, что подобные законодательные инициативы важно обсуждать всесторонне. В связи с этим по его поручению такое обсуждение было организовано во фракциях и в профильных комитетах с участием представителей правительства РФ. 

Одновременно с законопроектом депутаты приняли постановление, в котором зафиксировали направления дальнейшей работы ко второму чтению.

Как отметил в ходе обсуждения законопроекта Вячеслав Володин, необходимо исходить из поручения президента не принимать опрометчивых решений — нужно учитывать обращения граждан. «Мы законопроект до процедуры рассмотрения во втором чтении направим в регионы — в месячную рассылку — для обсуждения», — сказал Вячеслав Володин. Важно, подчеркнул он, обсудить все вопросы и болезненные темы. 

Председатель Госдумы добавил, что фракции «Единая Россия» и ЛДПР в течение предыдущего месяца, когда законопроект был разослан в регионы и обсуждался в рамках комитета, внесли предложения, которые существенно улучшают документ.

В свою очередь заместитель председателя правительства Татьяна Голикова заявила, что кабмин готов участвовать в дальнейшей доработке документа.

«Нам важно, чтобы правительство вело полноценный диалог с парламентом, а депутаты будут, практически еженедельно встречаясь с избирателями, докладывать о работе, отчитываться. И это будет правильно — особенно в этой ситуации», — заключил председатель Государственной Думы.

Теги: #Госдума #вакцинация #законопроект
Источник: Псковская Лента Новостей
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