Общество

Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с губернатором Михаилом Ведерниковым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Обратный отсчет», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии — губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Как глава региона оценивает итоги уходящего в историю 2021 года? Что можно отнести к достижениям в общественно-политической и социально-экономической жизни, а что сделать пока не удалось? Насколько эффективно, по мнению губернатора, область противостоит распространению коронавируса, удовлетворяют ли его темпы вакцинации и с какими перспективами регион готовится войти в новый 2022-й год? На эти и многие другие вопросы ответы даст Михаил Ведерников.

Отметим, что программа выходит из новой студии «Эхо Москвы» в Пскове, объединенной с пресс-центром ПЛН. Таким образом, передачи популярной радиостанции вернулись в прямой эфир, а это значит, что у слушателей вновь есть возможность задать вопрос губернатору, позвонив по телефону 56-73-72.