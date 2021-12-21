Общество

Дефицит кадров сокращается в здравоохранении Псковской области

Дефицит кадров в региональном здравоохранении сократился на 4%. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 21 декабря.

«Дефицит медицинских кадров сократился на 4%. Нам вместе удалось переломить эту негативную тенденцию», - отметил он.

Когда появляется проблема со своевременным получением ПЦР-теста, вызовом терапевта — это системный вопрос, решению которого нужно уделить особое внимание, подчеркнул глава региона. «Стратегически система сбой не дала нигде. Проблемных вопросов много, я прекрасно это вижу по обратной связи от людей», - продолжил Михаил Ведерников.

По мнению губернатора, это связано с кадровым дефицитом и внутренним выгоранием медперсонала. «Мы стараемся поддерживать и врачей, и младший медперсонал, на федеральном уровне поддержка тоже есть. Часть проблем — нет медицинского транспорта, современного оборудования, особенно диагностического. На месте не стоим, второй год почти 500 млн рублей выделяется на поддержку здравоохранения региона, по поручению президента получили почти 500 млн рублей, купим около 200 единиц качественного оборудования. Думаю, со следующего года будет работать немножко легче», - добавил он.