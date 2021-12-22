Общество

Депутат Госдумы предложил ввести смертную казнь для педофилов

Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев предложил ввести смертную казнь для педофилов.

21 декабря нижняя палата парламента на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий пожизненное лишение свободы для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних.

«Поддерживаю закон. В то же время считаю, что такие подонки должны нести еще более жесткую ответственность. Одно точно. Те, кто способны на такое преступление, заслуживают не высшего срока, а высшей меры в виде смертной казни», - цитирует Хамзаева РИА Новости.

«Сегодня речь идет только о педофилах-рецидивистах. Но я считаю, что каждый такой преступник должен получать высший срок, сразу после первого преступления. Считаю, что будет правильным планомерно повышать степень наказания», - добавил депутат.

Ранее секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что законопроект, который ужесточает наказание для педофилов, будет принят Госдумой в весеннюю сессию.