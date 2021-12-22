Депутат Госдумы предложил ввести смертную казнь для педофилов

Депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев предложил ввести смертную казнь для педофилов.
21 декабря нижняя палата парламента на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий пожизненное лишение свободы для ранее судимых педофилов за изнасилование несовершеннолетних.
«Поддерживаю закон. В то же время считаю, что такие подонки должны нести еще более жесткую ответственность. Одно точно. Те, кто способны на такое преступление, заслуживают не высшего срока, а высшей меры в виде смертной казни», - цитирует Хамзаева РИА Новости.
«Сегодня речь идет только о педофилах-рецидивистах. Но я считаю, что каждый такой преступник должен получать высший срок, сразу после первого преступления. Считаю, что будет правильным планомерно повышать степень наказания», - добавил депутат.
Ранее секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак заявил, что законопроект, который ужесточает наказание для педофилов, будет принят Госдумой в весеннюю сессию.