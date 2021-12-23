Общество

Более 160 миллионов рублей на соцвыплаты направили в районы Псковской области

Более 160 миллионов рублей на социальные выплаты направили в районы Псковской области. Об этом сообщает региональный комитет по социальной защите Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

24 декабря органы социальной защиты городов и районов Псковской области получили 163,1 миллиона рублей на финансирование мер социальной поддержки за январь 2022 года. Выплаты получат следующие категории жителей региона:

труженики тыла

ветераны труда Псковской области

реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшим от политических репрессий

специалисты, проживающие в сельской местности

многодетные семьи

на детей - малообеспеченные семьи

опекаемые семьи.

Также деньги направят на выплату субсидии для оплаты жилого помещения и коммунальных услуг.

«Зачисление на счета граждан произведут в течение 3-х рабочих дней. Почта начнет производить выплату с 5 января 2022 года. Просьба проявить понимание и терпение», - добавили сотрудники комитета.