Общество

Несовершеннолетних заключенных в Псковской области поздравили с Новым годом

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова передала сладкие новогодние подарки несовершеннолетним, которые в настоящий момент содержатся в следственном изоляторе №1 в городе Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по региону.

Подарки юным адресатам вручили сотрудники воспитательного отдела следственного изолятора.

«Для всех детей Новый год должен быть праздничным! И несмотря на то, что сейчас ребенок находится в трудной жизненной ситуации, сладкие подарки и новогодние сюрпризы никто не отменял», - отметила Наталия Соколова.

В УФСИН напомнили, что 10 декабря, в День прав человека, состоялось официальное подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между УФСИН России по Псковской области и региональным уполномоченным по правам ребенка. Соглашение направлено на максимальное обеспечение гарантий государственной защиты, соблюдения и уважения прав и свобод человека.