Общество

Компьютерную игроманию официально признали болезнью

ВОЗ признала компьютерную игроманию болезнью и внесла ее в одиннадцатое обновление Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем. При этом эксперты Всемирной организации здравоохранения подчеркивают, что поставить новый диагноз способен только опытный врач.

Одиннадцатая версия Международной классификации болезней была опубликована в июне 2018 года. Новый документ пересматривает существующую классификацию болезней, а также вводит новые медицинские стандарты и заболевания. Так, в МКБ-11 новым видом психического расстройства признается игромания с чрезмерным увлечением компьютерными и видеоиграми, сообщает РИА Новости.

Однако для диагностирования болезни у человека в течение целого года должны наблюдаться признаки игрового расстройства, негативно влияющие на семейные, социальные, образовательные, профессиональные и другие области жизни.

«Диагноз "игромания" может быть поставлен только обученными профессионалами-медиками. Поэтому нельзя применять диагностическое описание игрового расстройства в отношении своих родственников или друзей. Это прерогатива медиков», - рассказал эксперт ВОЗ в сфере психоактивных веществ и аддиктивного поведения Владимир Позняк.

По его словам, есть много признаков психологического расстройства игромании, в том числе, если желание играть в компьютерные игры начинает доминировать над другими интересами и мешает социальной жизни человека в течение как минимум 12 месяцев.

Эксперт подчеркнул, что многие люди во время праздников и каникул больше обычного проводят время перед компьютером, в том числе за играми. Однако это еще не повод для подозрения в том, что у них проявляется заболевание игромания.

«Интенсивная игра в компьютерные игры, не только в течение дня, но даже если она продолжается, не подряд, несколько дней, любая подобная интенсивная игра не является характеристикой игрового расстройства. Поэтому нельзя говорить о том, что любая повышенная игровая активность представляет собой игровое расстройство. Это неверно», - добавил Владимир Позняк.

Представители индустрии компьютерных игр выступили против включения игромании в список заболеваний. Ассоциации и федерации разработчиков развлекательного программного обеспечения США, Канады, стран Европы, Бразилии и Южной Африки в совместном заявлении отметили, что для такого шага недостаточно объективной научной обоснованности. При этом, по их мнению, игры обладают «образовательными и терапевтическими» функциями.

Кроме игромании, в 11-й версии МКБ есть еще ряд новшеств. Отдельный подраздел в классификации отведен синдрому эмоционального выгорания (СЭВ), или переутомлению. Он помещен в раздел «Проблем, связанных с занятостью или отсутствием занятости» и описывается как физическое и психическое истощение вследствие хронического стресса, связанного с работой. При этом синдром хронической усталости (СХУ) пока не внесен в реестр официально определенных заболеваний.

В отдельный вид психических расстройств выделена дисморфофобия, когда человек чрезмерно обеспокоен и занят незначительным дефектом или особенностью своего тела. А также синдром нарушения целостности восприятия собственного тела — психическое расстройство, в результате которого в целом здоровые люди не могут принять собственное тело без ампутаций или увечий.

В разряд сексуальных расстройств будет перенесена гендерная дисфория, или расстройство гендерной идентичности, когда человек не может полностью принять свой гендерный статус мужчины или женщины. А ВИЧ будет классифицироваться как хроническое заболевание.

Новую версию МКБ была формально признали в 2019 году в ходе 72-й сессии Генеральной Ассамблеи здравоохранения, которая состоялась в Женеве. Документ вступает в силу с 1 января 2022 года. Россия должна полностью перейти на нее до 2025 года.