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Общество

Как стать владельцем заброшенного участка, рассказали псковичам

10.01.2022 22:01|ПсковКомментариев: 0

Что необходимо предпринять для того, чтобы стать владельцем заброшенного земельного участка, жителям Псковской области рассказали в региональном управлении Росреестра. 

«Для оформления прав собственности на земельный участок необходим правоустанавливающий документ на него. В случае, когда участок заброшен, правоустанавливающим документом может быть либо договор по гражданско-правовой сделке, например, договор купли-продажи, дарения, мены, либо соответствующий акт органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления о предоставлении такого земельного участка», – рассказала эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Светлана Кротова.

Чтобы стать владельцем заброшенного участка, необходимо совершить ряд действий, отметили в ведомстве. Сперва нужно попробовать найти владельца земельного участка. Если участок располагается на территории садового товарищества (СНТ), в первую очередь рекомендуется обратиться к председателю такого товарищества. У него могут быть все данные об участках, расположенных на территории СНТ, и их владельцах. Так можно узнать точный адрес заброшенного участка или дома на нем и, возможно, их кадастровые номера. Затем можно заказать выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). В ней будет более подробная информация как об участке, так и о собственниках и возможных обременениях (при условии, если права на интересующий участок регистрировались в ЕГРН).

Если заинтересованное лицо не знает о принадлежности участка какому-либо объединению, то ему в любом случае следует обратиться в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления по месту нахождения такого участка. «Муниципалитеты, как правило, обладают всей информацией об участках и их статусах. В случае, если у участка и построенных на нем объектов есть собственник, то завладеть участком можно только по гражданско-правовой сделке. Например, заключив с собственником участка договор купли-продажи, который и будет являться основанием для государственной регистрации вашего права», - рассказали в Росреестре. 

Если земельный участок, который находится на территории СНТ, никому не предоставлялся и не относится к землям общего пользования членов СНТ, то для оформления необходимо обратиться в уполномоченный на их предоставление орган исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления (муниципалитет) с заявлением о его предоставлении в собственность или аренду.

Так, учитывая положения статьи 39.3 Земельного кодекса РФ, если интересующий земельный участок образуется из земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами СНТ, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства и не относится к имуществу общего пользования, то он может быть предоставлен в собственность без проведения торгов на основании договора купли-продажи только членам этой организации.

Основными документами, подтверждающими их право на приобретение земельного участка без проведения торгов, являются:

  • документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой организации;
  • решение органа некоммерческой организации о распределении земельного участка заявителю.

Орган местного самоуправления принимает решение о возможности предоставления земельного участка. Например, заключает договор купли-продажи, аренды земельного участка и так далее.

Если заинтересованным лицом была заключена сделка с предыдущим собственником, то подать заявления от продавца и покупателя о государственной регистрации перехода права собственности и права собственности приобретателя на земельный участок и необходимые документы для регистрации права собственности можно через МФЦ, с помощью почтового отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении или в электронном виде.

«Подать пакет документов можно независимо от места нахождения земельного участка. Правоустанавливающим документом в данном случае может являться, например, договор купли-продажи, заключенный с предыдущим собственником. Если заявление подается через представителя, его права должны быть подтверждены нотариальной доверенностью», - пояснили в ведомстве. 

Так также добавили, что когда речь идет о заключении сделки с муниципалитетом, орган местного самоуправления в рамках межведомственного взаимодействия самостоятельно обязан обратиться в орган регистрации прав в срок не позднее пяти рабочих дней с даты принятия акта или совершения такой сделки и представить документы.

Результатом регистрации права будет являться специальная регистрационная надпись на договоре и выдача правоподтверждающего документа – выписки из ЕГРН.

Теги: #Росреестр #земельные участки
Источник: Псковская Лента Новостей
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