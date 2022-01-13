Общество

Произведенные заключенными изделия псковичи могут приобрести на торговой выставке

Произведенные заключенными колоний Псковской области изделия жители и гости города могут приобрести на новогодней торговой выставке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН России.

Фото здесь и далее: пресс-служба регионального управления ФСИН России

В городе Пскове на улице Пушкина проходит новогодняя универсальная торговая выставка, участие в которой наряду с промышленной и сувенирной продукцией местных производителей, крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств принимают и изделия осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях Псковской области, .

«Вниманию посетителей представлен широкий ассортимент продукции, выполненной руками умельцев из ИК-2 (деревня Крюки) и ИК-4 (село Середка). Резные, точеные, пахнущие деревом – сувенирные изделия и предметы обихода никого не оставляют равнодушными. Всю продукцию на выставке можно купить», - добавили в пресс-службе ведомства.

Как отметили псковичи и гости города, представленные на торговой площадке вещи удивляют своей уникальностью и красотой, их непременно хочется приобрести. Кроме того, любой желающий может ознакомиться с каталогом продукции, возможной к заказу в учреждениях, подведомственных УФСИН России по Псковской области.

Добавим, труд в исправительных учреждениях является одним из основных средств исправления. Работа оплачивается и позволяет осужденным погашать имеющиеся у них иски, а также получить специальность и устроиться на работу после освобождения.