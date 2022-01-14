Общество

Псковские профсоюзы продолжат сотрудничать с соседями и внедрять инновации

Псковские профсоюзы подписали соглашение о сотрудничестве с профобъединениями Великого Новгорода, Смоленска и Витебска. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном совете профессиональных союзов.

Стороны определили план действий на 2022-2023 годы и договорились обмениваться делегациями, а также регулярно проводить совместные заседания коллегиальных органов, производить обмен информацией, оказывать практическую помощь.

«Такая форма взаимодействия уже доказала свою эффективность. Мы обмениваемся опытом, используем инновации коллег, совместно планируем и разрабатываем комплексные решения. Цель у нас одна – защита прав трудящихся и в этом нам не помешают границы и расстояния. Будем работать сообща во благо членов профсоюза», – отметил председатель Псковского профобъединения Игорь Иванов.