Общество

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Марией Величко

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - руководитель автономной некоммерческой зоозащитной организации «Шанс» Мария Величко.

Как пункт передержки собак выживает этой зимой? Что зоозащитники успели сделать в 2021 году в рамках реализации президентского гранта? Каковы планы на 2022 год? Как избежать повторения резонансного эпизода с расстрелом собак в Гдовском районе? Об этом и многом другом с Марией Величко побеседует Дмитрий Иванов.

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону прямого эфира 56-73-72.

Трансляция завершена.