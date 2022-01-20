Общество

«Сообразим на троих»: Вызовы и угрозы 2022 года. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Сообразим на троих», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 20 января. Ведущие Константин Калиниченко, Сергей Васильев и Александр Савенко вместе с радиослушателями обсудили основные вызовы и угрозы наступившего года.

Что нас ждет в 2022-м? Будут ли меняться общественные настроения и стоит ли ждать роста протестной активности? Какие явления будут оказывать определяющее влияние на ход общественно-политических процессов? Что больше всего беспокоит людей - ухудшение социально-экономической ситуации, продолжающаяся пандемия, обострение отношение России с Западом или другие проблемы?