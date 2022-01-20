Общество

В псковском зооприюте начали вести новую статистику

Ежемесячную статистику принятых и отданных в добрые руки собак начали вести в автономной некоммерческой зоозащитной организации «Шанс». Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщила руководитель организации Мария Величко.

«С этого года мы решили начать вести уже такую статистику. Раньше мы просто говорили о количестве собак в приюте, в этом году решили рассказывать, сколько собак за месяц приняли, сколько отдали, а сколько вернули обратно хозяевам», - отметила Мария Величко.

По последним данным, в приюте «Шанс» находится 238 собак, с начала января удалось найти хозяев для одного животного, еще одну собаку вернули владельцам.

«За январь статистика, к сожалению, довольно грустная. Собак берут меньше, чем мы хотели бы пристроить в хорошие руки», - заметила руководитель «Шанса».