Общество

Более трети россиян хотят на пенсии перебраться в Петербург и Калининград - опрос

Каждый четвертый россиянин (26%) хотел бы после окончания карьеры жить в Санкт-Петербурге, а седьмой (14%) — в Калининграде, выяснили Сбер и сервис Работа.ру. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка, в исследовании приняли участие более 7000 пользователей Работа.ру из всех регионов России.

Так, две трети жителей России (67%) готовы к переезду в другой город после выхода на пенсию. Одним из самых популярных мест для жизни в пожилом возрасте стал Санкт-Петербург — там готовы поселиться 26% опрошенных. Это третий результат по стране. Также в ТОП-10 идеальных городов для жизни на пенсии входит Калининград, который выбрали 14% опрошенных

Сильными сторонами северной столицы россияне называют развитую инфраструктуру (43%), близость семьи и друзей (37%) и возможности для продолжения работы (35%). Из преимуществ Калининграда респонденты выбрали возможность минимизировать стресс и суету (47%), хорошую экологию (42%) и идеальные условия для жизни с семьей (38%).

33% респондентов отметили, что ради переезда готовы продать жилье в родном городе. Ещё 23% участников исследования указали, что будут довольствоваться пенсией от государства, а 22% — сдавать недвижимости в аренду. 17% опрошенных жителей России планируют обеспечить себя с помощью собственного бизнеса. 7% респондентов указали, что надеются на помощь детей или родственников.

«Санкт-Петербург помимо того, что указали участники опроса, может также привлекать пожилых россиян насыщенной культурной жизнью, а Калининград — близостью к морю. Чтобы жить на пенсии там, где хочется, и наслаждаться комфортом, стоит заранее позаботиться о пенсионных накоплениях, самостоятельных или сформированных вместе с работодателем», - отметил председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

Александр Зарецкий, Генеральный директор СберНПФ Александр Зарецкий добавил, что половина опрошенных (50%) планирует после окончания трудовой карьеры переезжать и жить в выбранных городах на собственные накопления. «Сформировать необходимый для этого капитал поможет индивидуальный пенсионный план. Это простой и удобный инструмент, который позволяет делать сбережения постепенно, без крупных вложений. Ещё 6% планируют жить в выбранном городе на пенсию от работодателя. Корпоративные пенсионные программы постепенно набирают популярность в России, поскольку в конечном итоге оказываются выгодными и для работников, и для работодателей», - сказал он.

В свою очередь директор по региональному развитию сервиса Работа.ру Анна Хвостова уточнила, что респонденты отмечают один из важных факторов при выборе города для жизни на пенсии — возможность продолжать трудовую деятельность. «Такая тенденция, в том числе, подтверждается нашим недавним опросом: 61% респондентов после достижения пенсионного возраста планируют продолжить работать или подрабатывать. Рынок труда в регионах не только восстанавливается, но и развивается. Это открывает для соискателей зрелого возраста много новых карьерных возможностей», - пояснила она.