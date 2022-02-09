Общество

Около 400 тысяч псковичей за год обратились к работающим в госклиниках стоматологам

Около 400 тысяч обращений подали в государственные стоматологические клиники в Псковской области в 2021 году. Об этом на встрече с журналистами 9 февраля сообщил главный внештатный стоматолог региона Владимир Бируля.

«В год мы принимаем порядка 400 тысяч человек для оказания стоматологической помощи. Это цифра за 2021 год», - сказал Владимир Бируля.

Главврач псковской стоматологической поликлиники Марина Черных добавила, что в городе Пскове в 2021 году зафиксировали 56 289 посещений среди взрослого населения и 31 197 — среди детского. При этом 1 250 взрослых пациента получили в поликлинике зубные протезы.