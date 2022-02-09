Общество

Стоматолог объяснил высокую распространенность кариеса у псковичей

Высокая распространенность кариеса в Псковской области связана с низким содержанием фтора в воде. Об этом на пресс-конференции с журналистами сообщил главный внештатный стоматолог региона Владимир Бируля.

«Содержание фтора в воде у нас, в Псковской области, очень низкое, поэтому здесь идет большая распространенность кариеса», - сказал Владимир Бируля.

При этом главврач псковской стоматологической поликлиники Марина Черных отметила, что случаи осложненной формы кариеса среди взрослого населения области в последнее время начали встречаться реже. Обратная ситуация складывается с несовершеннолетними пациентами.

«Среди взрослых пациентов в 2021 году стало примерно на 1000 случаев меньше осложненного кариеса. <...> Молодежь, молодые люди сейчас лучше проводят профилактические мероприятия по сравнению со старшим поколением, чаще ходят к стоматологу, занимаются гигиеной полости рта. Среди детского населения профилактическая направленность оставляет желать лучшего», - заметила врач.