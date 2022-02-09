Общество

Псковский стоматолог рассказала о набирающей популярность операции на зубах

Операция по удалению ретинированных или дистопированных зубов в последнее время набирает популярность. Об этом на встрече с журналистами 9 февраля сообщила главврач псковской стоматологической поликлиники Марина Черных.

«Очень большое распространение получают операции по удалению ретинированных или дистопированных зубов. Это зубы, которые не прорезываются и уже не прорежутся никогда, их нужно удалять», - сказала Марина Черных.

Она отметила, что в последнее время количество таких случаев растет. По ее мнению, это может быть связано с экологией, а также с «пищевыми пристрастиями» молодого поколения.