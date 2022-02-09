Общество

Псковские стоматологи описали, как влияет COVID-19 на здоровье зубов

Пациенты, которые переболели коронавирусом, могут сталкиваться с обострениями болезней зубов. Об этом на встрече с журналистами сегодня, 9 февраля, сообщили главный внештатный стоматолог региона Владимир Бируля и главврач псковской стоматологической поликлиники Марина Черных.

«Коронавирус нарушает микроциркуляцию, в том числе в полости рта и сосудах, в итоге происходят воспалительные процессы», - пояснил Владимир Бируля.

Его коллега Марина Черных отметила, что у перенесших инфекцию пациентов обостряются заболевания пародонта и слизистой оболочки полости рта. По ее словам, за 2021 год количество таких случаев возросло.